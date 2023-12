Elišce Bláhové z Radomyšle budou v lednu dva roky. Když jí lékaři zjistili HLH syndrom, obrátil se jí i její rodině život naruby. „Jde o geneticky determinované onemocnění, které lze vyléčit pouze transplantací kmenových buněk,“ svěřila se její maminka Renata Šímová.

Eliška trpěla teplotami a měla velmi špatný krevní obraz. Její imunita v podstatě bojuje sama proti sobě. „Někde v rodině jsme museli tuto nemoc mít. Ale nevíme kde,“ krčí rameny Renata Šímová.

V současné době má Eliška za sebou udržovací léčbu, při které absolvovala 13 chemoterapií. Letos 15. února podstoupila transplantaci kostní dřeně. Ovšem s nemalými problémy. „Loni před Vánoci nám lékaři volali, že odpadl první dárce. Byla to paní z Německa, věk 29 let. Měla shodu deset z deseti, což je skoro zázrak. Jenomže onemocněla a půl roku nesměla kostní dřeň darovat,“ pokračuje Renata Šímová.

Jedinou nadějí bylo pokračovat v udržovací léčbě a spolehnou se na druhého, případně třetího dárce. To se nakonec podařilo, všichni tři dárci (jeden muž a dvě ženy) byli z Německa.

Celý příběh spěje ke šťastnému konci. „Eliška je prakticky vyléčená, i když transplantace je strašná věc. Tedy spíše chemoterapie. To, že Elišce slezly vlasy, je prkotina. Ale rozleptaly jí sliznice až někam do střev, takže zvracela krev, 20 dní byla na umělé výživě, brala léky. Hrůza, ale musíte vydržet. A věřit lékařům, že vám vaše dítě uzdraví,“ říká Renata Šímová.

Příběh malé Elišky zvedl obrovskou vlnu solidarity. Jako první přispěchala na pomoc Nadace srdce pro Strakonice. Tu Renata Šímová požádala o pomoc letos v červenci. „Vyptala jsem se na vše, přijela na návštěvu a pročetla si lékařské zprávy. Poznala jsem lidi, kterým se sen o šťastné rodině s běžnými starostmi rozplynul Eliščinou diagnózou,“ vzpomíná zakladatelka nadace Petra Kurschová.

Nadace začala s pravidelnou zavážkou potravinové pomoci, a to především dětské výživy, plenek, kaše nebo mléka. Eliška nesmí jíst nic, co je víc než dvě hodiny otevřené. Spotřeba a finanční náročnost jsou extrémní. „Pro brášku Vítka, který nemohl kvůli Eliščině nemoci chodit do předškolní přípravy, jsme sehnali a dovezli krásný pokojíček, ať je školák jak se patří! Včetně školní aktovky,“ pokračuje Petra Kurschová.

Pomáhalo se v Mladějovicích i ve školce ve Strakonicích

Před Vánoci se na nadaci obrátily MŠ Holečkova ve Strakonicích a obec Mladějovice s tím, že chtějí pomoci potřebným. A byl tu Eliščin příběh.

V MŠ Holečkova připravili vánoční jarmark. „S dětmi jsme vyráběli například andílky nebo motýlky, které bychom mohli prodat. Zaúkolovali jsme i rodiče, které jsme seznámili s tím, kam výtěžek půjde. Nechtěli jsme peníze nechávat ve školce, protože jsou potřebnější jinde,“ představila akci učitelka Šárka Motyčáková. Přístup rodičů jí vyrazil dech. „Čekali jsme tak tři nebo čtyři tisíce. Už nyní je ale vybráno 18 tisíc a jarmark ještě pokračuje,“ řekla Šárka Motyčáková.

V Mladějovicích uspořádali na sobotu 16. prosince Mladějovický sváteční jarmark. Tady si mohli návštěvníci zakoupit různé předměty nebo i občerstvení. Výtěžek je až neuvěřitelný – 50 000 korun! „Dvakrát jsme doplňovali sortiment. Máme z toho obrovskou radost,“ řekla za organizátory Martina Rišková. Letos jde o třetí jarmark, výtěžky z předešlých dvou byly určeny na podporu Charity ve Strakonicích.

Mladějovický jarmark navštívila i celá Eliščina rodina. „Moc chceme všem poděkovat. Lidem tady v Mladějovicích, školce Holečkova i Petře Kurschové. Je to neskutečné a nádherné. Málokdo si dokáže uvědomit, jak strašně vám taková nemoc obrátí život naruby a jak nádherná je každá pomoc,“ vzkazují všem Eliščini rodiče.

Vybrané peníze půjdou na novy kočárek, matraci a povlečeni do postýlky, dále na nabitou kartu na benzín a poukazy do lékárny a drogerie.