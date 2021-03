Letos pod názvem Putování chráněnou krajinou 2021 – Památné stromy. Na webové adrese www.souteze.strakonice.eu vycházet reportáže se soutěžními otázkami, představující v přírodně kulturně historických souvislostech památné stromy na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku. „Bude to celkem 10 otázek,“ uvedl za odbor životního prostředí Miroslav Šobr s tím, že soutěž začíná 11. března a končí 13. května.

Po každém kole proběhne losování tří výherců, kteří obdrží věcné ceny (knihy, trička, pamětní hrnky, samolepky), vztahující se k soutěži, která se bude snažit přivést účastníky v současné složité koronavirové době, na trochu jiné myšlenky. „Věkovité památné stromy nám rozhodně mají co vyprávět,“ dodal Miroslav Šobr.

Zájemci mohou odpovědi odeslat elektronicky, vždy nejpozději do středy dalšího týdne do 12 hodin, na adresu miroslav.sobr@mu-st.cz (odpovědi na první díl lze výjimečně odesílat až do středy 24. března).

I přes nepříznivou situaci a uzavření škol žáci nepřijdou o poměrně oblíbenou soutěž.Zdroj: Redakce