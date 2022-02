A nešla na to tradičně, ale jako projektanty budoucího vzhledu si vybrala samotné občany. Na tento unikátní projekt získala knihovna půlmilionovou podporu Nadace Via a jako bonus i podporu odborníků na plánování a participaci. ‚‚Od září loňského roku do konce ledna roku letošního jsme společně s veřejností pracovali na vzhledu budoucího dvorku,“ přibližuje ředitelka vodňanské knihovny Kateřina Mašlová proces vzniku projektové dokumentace. Na prvním zářijovém plánovacím setkání si sami občané definovali, jak by měl dvorek vypadat a jaké funkce by měl plnit. Vznikly zde skici jednotlivých skupin, které si pro inspiraci odnesl spolupracující architekt Pavel Macar.

Postřehy veřejnosti

Druhé setkání pak bylo ve znamení prezentace architekta Pavla Macara, který zapracoval postřehy veřejnosti do prvotní verze projektu. ‚‚Při práci jsem se snažil zohlednit maximální množství přání a požadavků, které vzešly od veřejnosti,“ uvedl Pavel Macar v úvodu své prezentace a nutno přiznat, že se mu to skutečně podařilo. Zbrusu nový multifunkční altán, který by měl na dvorku vyrůst po odstranění všech současných staveb vzbudil v publiku nadšení. V rámci diskuze, tak byly slyšet pouze slova chvály. Poslední, lednové, veřejné plánovací setkání přineslo představení finálního vzhledu dvorku. Setkání však otevřelo i otázku celkového vzhledu budovy a také pak možnou úpravu nevzhledného vstupu na dvorek.

Dalším bonusem pak bylo i představení plánu výsadby zeleně, o který se postaral zahradní architekt Marek Pěchouček. Jeho návrhy budoucí skladby rostlin se odvíjely především od požadavků na snadnou údržbu a vysokou odolnost. ‚‚Nyní nás čeká vyřízení veškerých dokumentů, které jsou spojeny se stavebním řízení, a pak se můžeme společně pustit do práce,“ přiblížila v závěru Kateřina Mašlová budoucnost projektu. Úpravy dvorku, který v minulosti sloužil jako hospodářské zázemí hostince, by totiž měly být v maximální možné míře provedeny se zapojením veřejnosti i do stavebních prací. Dvorek by měl být dokončen do konce října letošního roku.