Paní Martina z Písecka je drobná žena, která už poznala život z dobrých i špatných stránek. Jejím důvěrníkem a blízkým kamarádem byl posledních 13 let pejsek Maty. Když nastal jeho čas odejít do psího nebe, připravila mu paní Martina poslední rozloučení ze Zvířecím krematoriu ve Strakonicích. „Neumím si vůbec představit, že bych ho někde jen tak zakopala, pohodila nebo dala pryč. Vždyť Maty byl moje rodina, měla jsem ho od chvíle, co se narodil,“ naposledy hladí Matyho a do rakve mu dává starou hadrovou panenku. „Je to jeho oblíbená hračka,“ říká s dojetím.