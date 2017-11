Dvě provázané akce na jednom místě

Vodňany - Až do pátku 24. listopadu je ve vestibulu Domova mládeže v Jiráskově ulici charitativní bazárek.

Ilustrační fotoFoto: Redakce

Jedná se o prodej nepotřebných drobností z domácností. Výtěžek z prodeje bude zaslán na konto vybraného odvysílaného adventního koncertu.

A ve stejných prostorách probíhá také prodejní výstava výrobků žáků učebního oboru zahradník. A to až do pátku 24. listopadu. Otevřeno je vždy od 8 do 13.30 hodin.