Za zvýšení cen květin a podobného sortimentu podle ekonoma Lukáše Kovandy z Národní ekonomické rady vlády může evropská plynová krize, která nutí pěstitele po celé Evropě, zejména v květinové velmoci Nizozemsku, přerušovat provoz svých skleníků. "Energie jsou tak drahé, že by se mnohým evropským pěstitelům pěstování a prodej květin nevyplácel. Mají totiž konkurenty v afrických zemích, jako je Keňa či Etiopie. A ti jsou schopni dopravit do Evropy květiny dnes již za konkurenční ceny," vysvětlil.

Tradičně nejvyhledávanější smuteční kvetoucí rostlinou u nás je chryzantéma. Do Česka se ročně dováží řezané chryzantémy průměrně za 210 milionů korun. Nizozemsko se obecně podílí na dovozu květin do ČR ze zhruba 80 procent. Nizozemských chryzantém se tedy u nás prodá ročně za desítky milionů korun, přičemž tyto prodeje vrcholí právě na přelomu října a listopadu. Letos však pěstitelé květin v Nizozemsku a jinde v Evropě svoji produkci omezují. K vytápění skleníků totiž často používají plyn, jehož velkoobchodní cena v EU roste na historické rekordy.

I Jihočeši by se tak měli připravit na to, že si za květiny na hrob budou muset připlatit, a to nejen za chryzantémy. Ceny se podle ekonomů mohou zvednout až o třetinu oproti loňskému roku. "O zhruba deset procent květiny zdražovaly už o prázdninách. A třeba gerbery, které ještě před pandemií stály leckde jen 15 korun, letos v létě vyšly i na 35 korun," uvedl Kovanda.

Pěstitelé během pandemie z obav o dostatečný odbyt zasadili méně rostlin a potom nedokázali poptávku pokrýt. Někteří pandemii finančně nepřežili a své podnikání raději ukončili. "I to přiškrcuje nabídku květin na trhu. Do toho udeřila i mezinárodní přepravní krize, jež prodražuje i transport květin," uzavřel.