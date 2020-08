O tom, jak lze ochladit domácí mazlíky, jakou stravu a podmínky jim při vedrech dopřát, se rozpovídal zvěrolékař Libor Vlček z českobudějovické Veterinární kliniky Vltava.

V jižních Čechách se rtuť teploměru pohybuje tento týden okolo 30 stupňů Celsia. Měli bychom psy ochlazovat vodou, nebo jim stačí místo v chládku?

U standardních psích plemen není potřeba speciální péče, zvíře by mělo být ve větraném místě. Ideálně by mělo pobývat ve stínu. Také musí mít dostatek tekutin. Speciální kapitolou jsou krátkolebá plemena, která mají obtíže při dýchání i za běžné situace. Pro ně jsou tyto vysoké teploty více nebezpečné. Důležitý je v těchto dnech pro zvířata stín a větrané prostředí. Zvíře je možné ochladit mokrým hadrem, zvlášť, když mají lidé podezření na přehřátí. Největším rizikem pro zvířata jsou uzavřené prostory, například, když někdo ponechá zvíře v autě.

Stává se, že se k vám na kliniku dostanou přehřátí psi, které majitelé nechali v autě?

Je to dnes vzácné, ale občas se to skutečně stane. Tam potom jde zvířatům o život. Záleží v jakém stavu to zvíře přijede. Pokud je tam rozjetý šokový stav, tak to může skončit i špatně.

Vím, že někteří lidé sprchují psy na zahradách vodou z hadice…

Já si myslím, že zvíře je možné ochladit, protože některému zvířeti je to příjemné. Některé zvíře to ale nemusí snášet, protože na to není zvyklé. Pak jsou zvířata, která mají sklony k zapaření kůže a vzniku tzv. hot spotů. Hot spot je typ zánětu kůže, který vzniká často po zapaření. Vzniká často u hodně chlupatých plemen, například retrieverů či bernských salašnických psů.

A co aktivita psa v létě, doporučujete ji snížit?

Určitě není vhodné dělat v té nejteplejší částí dne nějaké sportovní aktivity. Výcvik je dobrý ráno nebo večer.

Koupání v létě v rybníce nebo v řece může být pro psy také příjemným ochlazením, nebo ne?

Je možné brát zvířata, která se ráda koupou, do vody. Druhé hledisko je ale čistota vody v daném místě, protože v létě bývá problém se sinicemi. U některých zvířat mohou potom vzniknout kožní obtíže. Jsou zvířata, která mají sklony k zapaření a ke vzniku zánětu kůže. Taková zvířata je potřeba po koupání osušit. Osvěžení je jinak užitečné.

Je nutné v létě krmit zvíře odlehčenou stravou?

Zvířata mohou mít stravu, na kterou jsou celoročně zvyklá. Pokud majitelé zvířatům stravu vaří nebo podávají syrovou, tak za horka jsou kladené vyšší nároky na hygienu a strava se může kazit. Takže je jednodušší krmit přes léto granulemi. Není to tak, že v létě musí zvíře dostávat jiné žrádlo než v průběhu roku.

Když má někdo doma zakrslého králíka, morče, ještěrku… Je dobré je v těchto dnech brát ven na trávu do ohrádky, aby se napásli?

Zvíře by se nemělo umisťovat na přímé slunce a druhé hledisko je strava. Pokud nastane prudká změna stravy, kdy se zvíře nechá napást, tak potom mohou vzniknout zažívací potíže. Spíše bych se držel toho, na co je zvíře zvyklé.