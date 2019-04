Strakonice – Blíží se volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční 24. a 25. května. Co byste měli vědět?

Do 40 dnů před volbami do Evropského parlamentu, tj. do neděle 14. dubna, mohou občané jiného členského státu EU s trvalým nebo přechodným bydlištěm ve Strakonicích, kteří chtějí volit v květnových volbách do Evropského parlamentu, osobně požádat o zápis do seznamu voličů EP. Úřední hodiny jsou každý den do pátku 12.4., mimořádně ještě v neděli 14.4. od 8 do 16 hodin v kanceláři správního oddělení v budově Na Stráži 270, boční vchod. Na telefonické zavolání dojdou pracovnice úřadu vchod otevřít a žádost vyřídí.