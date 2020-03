Měšťanský pivovar Strakonice chce od března rapidně snížit počet prodaných plastových lahví, do kterých stáčí pivo.

DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. | Foto: archiv pivovaru

Důvodem je snaha o to být co nejvíce šetrný k životnímu prostředí a neprodukovat zbytečný plastový odpad. Z portfolia pivovaru se ročně stáčel do plastu 11stupňový Sklepák, což představovalo zhruba 330 hektolitrů, což je půl procenta celkového výstavu.