Odhozené odpadky, černá skládka, vyvrácené dopravní značky… Na to všechno už jsou strážníci strakonické městské policie zvyklí. Ale aby se nenudili, lidé jim připravují stále nová překvapení.

I za útulkem je čím se kochat. | Foto: Městská policie Strakonice

Novinkou byly v dubnu například rozebrané kočičí hlavy (kostky) v silnici v Tovární ulici a na křižovatce u nádraží. Asi si je někdo spletl s populární skládačkou puzzle a pak na složení neměl nervy. "Kuriozitou byla také vyhozená automatická pračka na Sídlišti 1. máje, u které byl ručně psaný vzkazem, že je funkční," uvedla tisková mluvčí městské policie ve Strakonicích Jaroslava Krejčová.

Bivaky za útulkem

I za psím útulkem to žije. Pravděpodobně bezdomovec si tam vyrobil provizorní pokojíček, vybavený dokonce rendlíkem. U Blatenského mostu strážníci našli další bivak, v němž si jeho obyvatel zřídil věšák ze stromu a postýlku s efektní tapetou čerstvě vyrašeného travního porostu. Není nad to se z otomanu skoulet do zeleně…

Za měsíc duben strážníci v terénu objevili celkem 53 podobných prohřešků.

Ani v předchozích měsících to nebylo s pořádkem ve Strakonicích lepší: