/ANKETA/ Už podruhé Ústavní soud odložil vykonatelnost rozhodnutí krajského senátu o neplatnosti komunálních voleb ve Strakonicích. Zároveň rozhodl, že věc bude projednána z důvodu naléhavosti přednostně. Když naposledy slíbil, že se bude věnovat strakonické kauze přednostně, trvalo to mu to tři měsíce.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Nechce se věřit, že opravdu platí pořekadlo Nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Ústavní soud už jednou měl možnost vzít na sebe zodpovědnost a jasně určit, zda je verdikt krajského tribunálu o neplatnosti voleb jasný. Neudělal to, proces vrátil do Českých Budějovic a svojí laxností letos 10. dubna tak umožnil pokračování kauzy, kterou lze chápat jako fatální útok na demokratickou podstatu voleb.