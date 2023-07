Ve Volyni láká k osvěžení prvorepubliková plovárna. I zde provozovatel Vlastimil Jirsa zvedl cenu vstupu. „U dětí do 15 let jsme nechali 20 korun, u hranice nad 15 let je to 40 korun. Tedy o 10 korun víc, než loni. Proto je také dražší permanentka pro dospělé ze 300 korun na čtyři sta,“ dodal Vlastimil Jirsa.

Podle některých návštěvníků je vstup ve Volyni stále hluboko pod cenami na jiných zařízeních. Myslí si to například David K. ze středních Čech. „Koupaliště ve Volyni jsme objevili asi před deseti lety, když jsme byli o kousek dál ve Vimperku. Dodnes i pamatuji, že to snad stálo 10 nebo 20 korun na den. Takže 40 korun fakt není nic, co by nás od návštěv odradilo,“ svěřil se. Podle něj je velkou devizou nejen rozsáhlý areál, ale i chladná přírodní voda nebo možnost skákání z prkna. Do toho spadá i občerstvení.

BLATNÁ

Plovárna v Blatné byla letos otevřena 5. června a zahájila tak svoji 11. sezonu. Oproti loňsku jsou letošní ceny vyšší. například dospělý návštěvník letos za dvě hodiny zaplatí 50 korun, loni to bylo 30 korun. Za čtyři hodiny je to z 50 na 80 korun a celodenní šla ze 100 na 140 korun. Děti od 3 do 15 let, studenti do 26 let a senioři nad 65 let dají za výše zmíněné časy o deset korun více než loni. Držitelé ZTP/P a děti do tří let mají stále vstup zdarma. Rodina s jedním dítětem do 15 let si za celý den připlatí o 80 korun více. „Nárůst je nezbytný. Musíme reagovat na ceny energií,“ řek za blatenské technické služby Pavel Bulka. I přesto je ale blatenský velmi vyhledávaným místem odpočinku. Důvodem je především jeho snadná dostupnost.

RADOMYŠL

Koupaliště se nachází mezi lesy asi kilometr před městysem Radomyšl směrem od Strakonic. Je zde bazén pro plavce 50 m, bazén pro děti, občerstvení, ubytování pro 40 osob, kurty a free wifi. Vstupné je 35 korun pro návštěvníky od tří let. To je o 15 korun víc než loni. Ubytování 160 korun na osobu zůstalo stejné. „Dát 15 korun navíc za celý den je sranda. Jsem tady spokojená,“ říká jedna z návštěvnic. „Voda je čistá, prostředí parádní. I s občerstvením tady nechám tak dvě stovky,“ dodala.

VODŇANY

Město rybářů se pyšní letním areálem na Škorně. Jednatel Městského hospodářství Vodňany Ludovít Brehovský vysvětluje zvýšení ceny vstupného stejně jako Pavel Bulka v Blatné. „Vysoké ceny energií,“ říká Ludovít Brehovský. Loni stála celodenní vstupenka 120 korun, letos je to o 30 korun více. Dopolední vstup od 9 do 13 hodin je 70 korun (loni 50 Kč), odpolední od 13 do 20 hodin 100 korun (loni 80 Kč).

STRAKONICE

Také letní areál na Křemelce zvedl ceny. "Oproti loňsku šlo vše nahoru o 10 korun," řekla vedoucí bazénu Petra Šímová. Návštěvník nad 15 let tak zaplatí na den 100 korun, od 17 hodin 80 korun. Rodinné vstupné 2 dospělí +2 děti (do 15let) vyjde na 290 Kč, po 17 hodině na 230 korun. Strakonický areál nabízí slušné vyžití, např. venkovní tobogánový bazén.

Venkovní areál disponuje půjčovnou sportovního náčiní, kde si návštěvníci mohou půjčit věci na minigolf, stolní tenis, líný tenis, na basketbal, nohejbal, plážový volejbal a velké zahradní šachy. Také se zde nachází skákací trampolína umístěná v zemi a písečná pláž s lehátky a slunečníky.

Na pokladně letního areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích je možné platit bezkontaktně kartou.