Vodňany - Otřesný případ se odehrál v minulých dnech ve Vodňanech. Kdosi tady mladému samci jestřába lesního ostříhal na křídlech peří.

Poraněný dravec. | Foto: Foto: Libor Šejna

Naštěstí ale stále existují dobří lidé. Jedna žena z Vodňan nebohého dravce našla a odvezla do Záchranné stanice živočichů v Makově na Písecku. „Ten, kdo to udělal, odsoudil jestřába k pomalé smrti hladem. Tím, že mu na obou křídlech ostříhal peří, pták mohl jen poskakovat po zemi. Nic by neulovil,“ řekl šéf stanice Libor Šejna. V Makově bude jestřáb muset být téměř rok, než vymění veškerá zničená pera.