Strakonice – Máte pocit, že má vaše dítko sklony k herectví?

Zkuste ho přihlásit do literárně- dramatického kroužku Forbína. Talentové zkoušky se konají v Rodinném centru Beruška Strakonice ve čtvrtek 30. května od 15 do 17.30 hodin a v pátek 7. června od 15 do 16 hodin. Samotný kroužek začíná ve čtvrtek 3. října a zaměřuje se na činoherní herectví – pohyb na jevišti, mluvené slovo a moderování, práci s textem, vlastní literární tvorbu, recitaci a celkový rozvoj osobnosti. Určený je pro děti od 7 až do 100 let.