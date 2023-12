Od 1. ledna bude dražší i vodné a stočné. Metr kubický pitné i odpadní vody vyjde i s daní na téměř 130 korun. Oproti roku 2023 je to zhruba o 10 korun. „Cenu samozřejmě nejvíce ovlivnily nynější podmínky udržitelnosti v minulosti čerpaných dotací a nárůst cen energií,“ uvedl ředitel Technických služeb Strakonice Ludvík Němejc. V jednoduchosti jde o to, že kdyby se Strakonice před lety k tomuto kroku nezavázaly, nikdy by nedosáhly na rekonstrukci čistírny odpadních vod.

Podle Rudolfa Oberfalcera ml. ale musí být město především dobrým hospodářem. „Dlouhodobé držení nízkých cen podvazuje investiční možnosti a je takříkajíc vykrádáním budoucnosti. Každá solidní firma musí generovat zdroje a investovat do zařízení, nejenom ho užívat. Za mě jako zastupitele je klíčové zajistit poskytování solidní a stabilní služby – dodávky tepelné energie – nikoliv politika nízké ceny. Nevěřte lidem, kteří vám to slibují, je to falešné a prázdné tvrzení,“ dodává. (Celý rozhovor najdete níže v článku).

Od 1. ledna 2014 platí nové ceníky pro odběr tepla. Teplárna zdražila o cca 14 procent. Jaký byl důvod tohoto zdražení?

Za prvé bych rád poděkoval zaměstnancům i vedení teplárny, že odvádějí dobrou práci a skutečně i jejich snahou je navýšení z pohledu energetického trhu relativně nízké. Tady si dovolím vyzdvihnout akce k významnému rozšíření subdodavatelů štěpky na více než 10, nově dodávku štěpky nejen kamiony, ale i vlakovými soupravami a zároveň zajištění skladu dřevní hmoty v Kuřimanech. Především díky těmto akcím se skutečně daří optimalizovat stěžejní nákup hlavní suroviny – dřevní štěpky. Současně se daří významně snižovat podíl spalovaného uhlí, a tím i snižovat objem odevzdávaných emisních povolenek. Za vynuceným zdražením tak stojí zejména vládní nastavení legislativy, jak už jsme zmiňovali před měsícem se zveřejněním ceníku – narůstající náklady na plnění emisních limitů, absence bonusů z výkupních cen elektrické energie (v konečném důsledku představují výpadek v tržbách v řádech desítek milionů) a v neposlední řadě nárůst cen náhradních dílů a nutnost navyšování mzdových nákladů.

Jste jak členem představenstva teplárny, tak zastupitelem města. A město je stoprocentním vlastníkem. Nemá být cílem zastupitelů uchránit své občany od zdražování? Navíc na předposledním zastupitelstvu zaznělo, že teplárna má dostatečné rezervy. Kromě toho už k velkému zdražení došlo – loni i letos.

To, co říkáte, je začátek konce. Město by mělo být především dobrým hospodářem, tedy efektivně zajišťovat služby. Dlouhodobé držení nízkých cen podvazuje investiční možnosti a je takříkajíc vykrádáním budoucnosti. Každá solidní firma musí generovat zdroje a investovat do zařízení, nejenom ho užívat. Za mě jako zastupitele je klíčové zajistit poskytování solidní a stabilní služby – dodávky tepelné energie – nikoliv politika nízké ceny. Nevěřte lidem, kteří vám to slibují, je to falešné a prázdné tvrzení. Teplárna se navíc s cenami pohybuje kolem průměru ČR, tedy nic dramatického. Debatuje se cena, ale chybí debata o směřování teplárny do budoucna. I proto jsme pozvali všechny zastupitele k představení možností dalšího směřování teplárny, které se uskuteční hned v lednu 2024.

Mají lidé ve Strakonicích počít s tím, že by v průběhu roku 2024 došlo k dalšímu zvyšování cen?

To je zavádějící otázka. V případě, že se nestane nic neočekávatelného, další navyšování v průběhu roku teplárna neplánuje.

Nemáte obavy z úbytku zákazníků?

Máme stálý počet zákazníků, a naopak evidujeme zájemce o nová připojení na naši teplárenskou soustavu. Přesto každoročně odběr tepla klesá, což je dáno především neustálým hledáním úspor na straně zákazníků. To je stabilní trend již od 90. let.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem věrným zákazníkům a popřát všem vše nejlepší do nového roku.