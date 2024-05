„Program je určený pro seniory a osoby se sníženou mobilitou, to znamená držitele ZTP a ZTPP. Jde o cyklus zájezdů po Národním parku Šumava, kam se návštěvníci mohou jinak dostat pouze pěšky nebo na kole. Nevede tam žádná veřejná cesta,“ uvedl

za společnost AKV bus, která ve spolupráci se Správou NP Šumava akci pořádá, vedoucí dopravy divize Plzeňsko Zbyněk Hupák.

Doplnil, že o projekt Dostupná Šumava má připraveno celkem 48 termínu a o akce je velký zájem

Zájezdy se konají mimo hlavní turistickou sezónu, a to konkrétně na jaře od 14. května do 27. června a na podzim od 3. září do 31. října 2024. „Pro Jihočechy jsou k dispozici středeční termíny s nástupem ve Strakonicích, Volyni či Vimperku. Předprodej byl zahájen po Velikonocích a vzhledem k obrovském zájmu rychle ubývají volné termíny,“ dodal Zbyněk Hupák a nabídl poslední volná místa na středu 15. května. Podrobné informace dostanou lidé na webových stránkách www.csadplzen.cz/dsumava, kde si mohou koupit i jízdenku.

Předprodej jízdenek je zajištěn prostřednictvím kamenných kanceláří AMSBus (např. pokladny autobusové nádraží ve Vimperku a Prachaticích, vlakovém nádraží ve Strakonicích aj.) nebo přes internet v e-shopu na adrese: www.amsbus.cz/csadplzen.