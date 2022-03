Dostavba D4 startuje naplno. Cestu z Písku do Prahy zpomalí dopravní omezení

Stavba dálnice D4, která vyplní chybějící část na trase Písek – Praha, startuje naplno. Po zhruba osmi měsících přípravných prací se začíná budovat u středočeského Milína. Úsek dlouhý 32 kilometrů povede z Hájů na Příbramsku po Mirotice na Písecku, kde naváže na stávajících 16 kilometrů silnice z Mirotic do Písku, které též čeká modernizace. Hotovo by mělo být do prosince roku 2024.

Nově dostavěný úsek D4 u Skalky. | Foto: ČTK

Pracovat se bude paralelně na několika úsecích. S tím souvisí jejich příprava, které předchází omezení provozu. Během následujícího zhruba týdne zpomalí řidiče na cestě do Prahy zúžení jízdních pruhů na silnici I/4 u Milína. V místě se bude rozšiřovat původní násyp. Přípravné práce jsou v plánu na víkend, kdy je nejslabší provoz. Následně se zde umístí betonová svodidla, která oddělí dopravu od staveniště. Co se týče dopravních omezení přímo na Písecku, od začátku března je uzavřena část místní komunikace směřující od hlavní silnice č. III/1757 do obce Boudy a od pondělí 14. března se chystá uzavírka sjezdů z I/4, tedy části silnic č. III/00421 a č. III/00421a, do obce Nerestce. V dubnu se obdobně jako nyní u Milína zúží silnice I/4 u Mirovic, aby mohly být zahájeny práce na rozšíření silnice na dálnici i v tomto úseku. Stavba D4 mezi Pískem a Příbramí dostala mezinárodní cenu Stavba dálnice D4 je prvním projektem výstavby dálnice v Česku formou PPP, kdy investorem stavby je soukromý subjekt. Konsorcium DIVia, které tvoří firmy Vinci a Meridiam, má část D4 postavit a uvést do provozu. Poté bude 24 let a čtyři měsíce komunikaci provozovat a udržovat, za což jí stát bude platit. Mapa dálnice D4Zdroj: Zdroj: MDČR