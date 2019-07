Cehnická starostka Helena Sosnová předala představitelům vlády protestní dopis. Co ale bude dál? „Podle ministra Kremlíka už byla zřízena pracovní skupina, která se problémem bude zabývat,“ zmínila. Jenže času moc není. Už v polovině roku 2020 by totiž mělo být jasné, zda a kudy auta ze zpoplatněných silnic sjíždějí a kde je třeba ještě úseky zpoplatnit nebo vyřešit značení.

Jenže co znamená zpoplatnění dalších úseků? Další zdražení dopravy a tím i dalších služeb. Navíc to, že silnice zpoplatní, neubere auta. A v obcích jako jsou Cehnice, Katovice nebo Drahonice, kde je vesnice rozdělena silnicí první třídy na dvě části, mají už dnes rodiče strach posílat malé děti samotné do školy.

Představitelé vlády by měli obcím skutečně pomoci. Třeba tím, že najdou peníze na plánované obchvaty nebo dálnice, které zkrátí a urychlí cestu. Dispečeři pak budou mít šanci vybrat si lepší trasy pro dopravu.