„K tomuto kroku jsme přistoupili v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem ve strakonickém regionu a s ohledem na zdraví našich uživatelů i zaměstnanců, kteří o naše seniory pečují.“ uvedla ředitelka Městského ústavu sociálních služeb Strakonice (MěÚSS) Dagmar Prokopiusová,

Z tohoto důvodu jsou všechny domovy MěÚSS Strakonice, tedy Domov pro seniory v Lidické ulici a Domov pro seniory v Rybniční ulici včetně Domova se zvláštním režimem až do odvolání uzavřeny.

Centrum sociální pomoci Vodňany (CSP) má návštěvy povolené, ale za přísných podmínek. „Návštěvy mohou za našimi klienty pouze v pracovní dny od 14 do 17 hodin,“ uvedla vedoucí CSP Daniela Davidová. Kromě toho může být na návštěvě vždy pouze jeden člověk, nadále platí používání roušek a dezinfekce.

CSP bylo z důvodu nebezpečí nákazy koronavirem uzavřeno návštěvám v době od 24. srpna do 2. září.

V Domově pro seniory v Blatné obnovili návštěvy od 8. srpna. Ale také zde platí jasně daná stanoviska. Návštěvní hodiny jsou denně od 9 do 11 hodin a od 14 do 16 hodin, návštěvy venku pak do 18 hodin. U jednoho klienta mohou být na návštěvě maximálně dvě osoby najednou.

Při vstupu do budovy jsou návštěvníci platí zakrytí nosu a úst čistou rouškou, dezinfekce rukou, měření teploty a je vyžadován podpis na prohlášení o bezinfekčnosti.

Je nařízen zákaz vstupu osobám, které mají zvýšenou teplotu ≥37,0 °C, pociťují příznaky virového onemocnění, všem, kteří byli v ohnisku nákazy, nebo se setkaly s lidmi, kteří se v těchto oblastech pohybovali, popřípadě s lidmi již nakaženými koronavirem.