Vodňansko - Od začátku ledna nabízí Domov Žlutý Petrklíč v Lomci u Vodňan nové služby.

Jedná se o týdenní stacionář. Je to pobytová služba, která nabízí možnost odlehčit v celodenní a namáhavé péči rodinám, které pečují o svého blízkého člena se zdravotním postižením ve věku od 15 do 64 let. Provoz týdenního stacionáře je od pondělí od 7 do pátku do 17 hodin, a to nepřetržitě i přes noc. Více najdou zájemci na www.domovzlutypetrklic.cz.



Lukáš Strnad