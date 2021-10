Jak informovala za tým Svědectví Věra Mikušová, co se týká jihu Čech, diváci ve filmovém dokumentu uvidí živoření a více než brutálního zacházení se slepicemi, kuřaty, prasaty, ovcemi, kachnami i rybami z našeho regionu.

Ve Svědectví se podle ní objeví záběry z 18 chovů v jihočeském kraji, které byly pořízeny v 5 okresech. "Konkrétně jde o České Budějovice, Strakonice, Písek, Tábor a Jindřichův Hradec. Specifikaci konkrétních podniků se dokument záměrně vyhýbá, a to z toho důvodu, že jsme v rámci rozsáhlé investigativní činnosti zjistili, že jsou rozdíly v tom, kdo a jak zvířata zneužívá opravdu nepatrné a pro němé tváře nedůležité," vysvětlila za tvůrce snímku.

"Proto bychom neradi obraceli pozornost na jednotlivé podniky a přenášeli tak odpovědnost za krutost páchanou zvířatům, z občanů na firmy," dodala Věra Mikušová.

Dokument je dle jejích slov plný šokujících informací. "Vybrat jen nějaké není možné. I z toho důvodu dokument trvá 133 minut. Jsou v něm uvedeny od začátku až do konce informace, které pro diváky budou nejen zajímavé, ale především život měnící," uvedla. Získávání audiovizuálních záznamů pro tvůrce bylo náročné. "Opravdu to bylo vyčerpávající činnost, kterou bychom neradi publikovali," sdělila.

Skryté kamery

Celovečerní film má podle dalšího člena autorského týmu Petra Beneše, odkrýt nelítostné podmínky českých. "Záběry jsme natáčeli společnými silami tři roky z větší části za pomocí skrytých kamer, navštívili jsme více než sto chovů ve 14 krajích," upřesnil.

Film zaznamenává živoření zvířat od narození až po smrt. Podle investigativních tvůrců pod jejich rukami vznikl jedinečný a komplexní obraz strádání tzv. hospodářských zvířat v republice, který se dosud nikomu nepodařilo natočit.

"Byli jsme svědky brutálního zacházení, kdy zaměstnanci do zvířat mlátili tyčemi či kopali. Paradoxně největší krutosti shledáváme u činností, které jsou zcela běžnou náplní práce chovatelů, jako například upalování ocasů selatům a kastrace bez umrtvení, vypalování rohů telat až na lebku nebo odebírání čerstvě narozených mláďat matkám," upozornil Beneš s tím, že podle zákona se sice nejedná o týrání zvířat, avšak zvířata trpí strašlivým způsobem.

Bezohledné jednání

Dvouhodinovým snímkem diváky provází scenárista a režisér Petr Vachler, který považoval za čest věnovat svůj hlas dokumentu. "Svědectví totiž detailně zobrazuje, jak bezohledně ubíráme zvířatům jejich právo na život. V klidu a pohodlí domácností a restaurací, kde nevidíme jejich utrpení, si myslíme, že to je všechno v pořádku. Doufám a pevně věřím, že tento dokument může mnohé změnit," míní.

Ve filmu jsou zastoupena nejčastěji zneužívaná zvířata u nás: krávy, prasata, ovce, kozy, slepice, kachny, krůty, křepelky a ryby. Velký prostor tvůrci věnují slepicím chovaným pro vejce, přičemž porovnávají halové, klecové, volné a ekologické chovy. Pozornost dostávají také tzv. domácí chovy, které jsou dle slov respondentů vystupujících ve filmu často horší než průmyslové velkochovy.

Degradace na zboží

Svědectví ukazuje podle další členky autorského týmu Michaely Vincourové to, co má běžnému konzumentovi zůstat skryto za líbivými slogany a úhlednými balíčky masa v obchodech. „Citliví a inteligentní tvorové jsou degradováni na zboží a zachází se s nimi hůře než s věcmi. Chtěli jsme ukázat skutečnou realitu tohoto krutého byznysu, aby lidé věděli, co svými penězi každodenně podporují,” popsala závěrem Vincourová.

Ve filmu se mimo jiné objevují také známé osobnosti, například MMA zápasnice Magdalena Šormová, nebo umělec a sportovec Ben Cristovao, které dokládají, že se dá plnohodnotně žít i bez konzumace živočišných produktů, a to i při fyzicky náročnějších činnostech.

SVĚDECTVÍ: Pravda, která měla zůstat skryta (anotace)

Ročně se na území České republiky zabije 130 milionů zvířat kvůli produkci masa, mléka a vajec. Toto číslo je tak obrovské, že si ho možná ani neumíme představit. A dokážeme si představit, kde a jak takové množství zvířat žije? Dokument Svědectví odhaluje pravdu, již živočišný průmysl záměrně tají. Pomocí záběrů ze skrytých kamer proniká za ostnaté ploty a vysoké zdi českých velkochovů, malochovů, ale také domácích chovů, aby ukázal skutečný život zvířat, která jsou degradována na pouhé zboží. Ukazuje konkrétní jedince ukryté za úhlednými balíčky v obchodech a představuje je jako jedinečné bytosti bojující o život do posledního dechu.

Dokumentární

Česko, 2021, 133 min

Režie: Michaela Vincourová, Lukáš Vincour, Věra Mikušová, Petr Beneš, Adele H.

Scénář: Věra Mikušová, Michaela Vincourová, Petr Beneš

Účinkují: Petr Vachler (vypravěč), Ben Cristovao, Tereza Plicka, Robert Plicka, Magdalena Šormová, Klára Vidličková, Luboš Vidlička, Aneta Marková, Marie Šebestová, Jan Müller, Iva Linda Maruščáková, Daniela Randáková, Hana Klvanová