Strakonice – Již před měsícem měly být pro chod Domu dětí a mládeže opravené prostory v ulici Na Ohradě. Opak je pravdou.

Dokončení stavby zpozdil azbest.Foto: Deník/ Alena Šrámková

Rekonstrukci zpomalilo větší množství azbestu ve zdech. Jsou z tzv. Boletických panelů. Stejný problém řešila před několika lety ZŠ Dukelská. Zde byl azbest v pavilonu pro I. stupeň.



Informaci Strakonickému deníku potvrdila ředitelka DDM Iva Šrámková. „Musíme provozovat své kroužky v sokolovně a v Ellerově ulici v bývalé školce,“ dodala Iva Šrámková.



Nejzazší termín, kdy bude budova přístupná pro všechny děti byl stanoven na 15. listopadu. Od pondělí 30. října ale bude v rekonstruované budově pro děti k dispozici herna, vstupní hala a sál v přízemí.



Oprava bude stát sedm milionů korun, čtyřicet procent částky poplatí dotace z Ministerstva životního prostředí.

CO JSOU TO BOLETICKÉ PANELY?



Boletické panely

Boletické panely jsou nazývány podle výrobce z Boletic u Děčína. Jedná se o lehký typizovaný závěsný konstrukční fasádní systém, který byl v dřívější době u nás používám díky své dostupnosti a nižší finanční náročnosti.



Systém „Boletických panelů" se skládá z jednotlivých sendvičových panelů a ocelových nebo hliníkových úchytů, zabudovaných do nosné části budovy.



Boletické panely jsou použity převážně na stavbách objektů občanské vybavenosti po celém území republiky. Tyto panely jsou také bohužel instalovány ve velkém množství budov základních škol a školek po celé ČR.



Základním problémem „Boletických panelů" je to, že již nevyhovují tepelně izolačním potřebám současnosti, ve většině případů jsou již v dezolátním stavu. V sendvičových panelech je použit materiál s obsahem azbestu, který se při stárnutí a erozi těchto panelů uvolňuje do okolního prostředí a ovzduší.