„Jedná se o třetí posun termínu dokončení stavby,“ řekla tisková mluvčí správy železnic Radka Pistoriusová.

Lidé, kteří se v okolí budovy pohybují, jsou skeptičtí. A řeší jiné problémy. "Žijeme nyní tím, že se nám uvolní život. Budova nádraží pro nás tak důležitá není. Ale když se dívám na téměř hotovou fasádu, bude to asi pěkné," řekli starší manželé čekající na autobus.

Rekonstrukci budovy provází problémy od samotného začátku. Odloženo bylo už samotné zahájení stavby, protože rekonstrukce byla zahájena 2. října 2019, i když původní termín byl červen 2019.

První termín dokončení byl v říjnu 2020, druhý termín v dubnu 2021. Předchozí posuny termínů byly způsobeny na základě skutečně zjištěného stavu konstrukcí (stropy, krov, základy), které byly v daleko horším stavu než předpokládala projektová dokumentace. Při zpracování projetu proto nebylo možné provést tak podrobné sondy, které by tento stav odhalily.

Další posuny termínu byly způsobeny tím, že se stavba provádí v době pandemie COVIDu, nouzového stavu a jednotlivých vládních opatřeních. I přes veškerou snahu zhotovitele i v tuto dobu nepřerušovat práce, byl však problém s dodávkou některých materiálů a technologií na trhu.

Historie nádraží ve Strakonicích:

- Železniční stanice leží v jižní části města na tratích 190, 198 a 203.

- Stanice byla vybudována jakožto součást Dráhy císaře Františka Josefa (KFJB) spojující Vídeň, České Budějovice a Plzeň, roku 1872 prodloužené až do Chebu na hranici Německa, podle typizovaného stavebního návrhu. 1. září 1868 byl s místním nádražím uveden do provozu celý nový úsek trasy z Českých Budějovic do Plzně.

- 15. října 1893 otevřela společnost Pošumavské místní dráhy železniční spojení své trati s Vimperkem, které bylo roku 1900 po úsecích prodlouženo až do Volar.

- 11. června 1899 pak projekt společnosti Místní dráha Strakonice – Blatná – Březnice spojil Strakonice s již postavenou železnicí v Březnici. Po zestátnění všech soukromých společností v Rakousku-Uhersku roce 1908 pak obsluhovala stanici jedna společnost, Císařsko-královské státní dráhy (kkStB), po roce 1918 pak správu přebraly Československé státní dráhy.

- Elektrická trakční soustava zde byla zprovozněna 22. června 1966 ve směru od Plzně.