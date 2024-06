Dokaž, že umíš. Školáci z Cehnic předvedli své znalosti branné výchovy

Co patří do evakuačního zavazadla? Jak se ochránit tím, co mám po ruce, v případě chemické havárie? V tom už mají děti ze Základní školy v Cehnicích jasno. Své dovednosti předvedly na soutěži Dokaž, že umíš.

Do soutěže Dokaž, že umíš se zapojili i školáci ze ZŠ v Cehnicích. | Foto: Jaroslava Krejčová