Na hasičském plese se tradičně schází přes dvě stovky lidí. „Přijedou i sbory ze sousedství, jako jsou například Modlešovice, Přechovice a jsou tu také hasiči z SDH Strakonice II,“ zmínil se velitel hasičů Václav Staněk, který už pořádal letos 49. ples v pořadí. Stejně jako v jiných hasičských záležitostech mu i v přípravách plesu stojí věrně po boku jeho partnerka Veronika Vránová a další hasiči.

SDH Strakonice I si vychovává i mladou generaci. Mají sedmatřicet dětí od šesti do patnácti let. A pak ty odrostlejší do pětadvaceti. „Děti jsou moc šikovné. Mimo jiné s nimi jezdíme i na tábory a přespáváme v hasičárně, to se všem moc líbí. Jsou dobré i v požárním útoku, v soutěžích se umisťují na předních příčkách,“ zmínila se Veronika Vránová, která je vedoucí mladých hasičů. Díky mladé krvi, kterou si sbor vychovává, dochází postupně i k jeho omlazování. První děti, které si hasiči vychovali, už jezdí v zásahové jednotce města Strakonice.

Na otázku, jaké mají hasiči přání, a co by chtěli pro svůj sbor do budoucna, odpovídají, že moderní techniku. „My pro děti novou mašinu. Na soutěžích jsou šikovné, rychlé, ale v lepších výkonech je brzdí právě naše mašina, tu bychom chtěli vyměnit,“ říká Veronika Vránová.

Chlapi by zase uvítali nové auto. „Máme čtyřicet let starou Trambusku a toužíme po nové Tatře,“ přiznává velitel.

Sbor dobrovolných hasičů Strakonice I má kolem osmdesátky členů od 6 do 83 let.