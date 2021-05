"Strakonické očkovací centrum jich má pro tento týden k dispozici 2300. V provozu je od úterý do pátku. V pátek 30. dubna se očkuje od 8 do 20 hodin. Registrovaným zájemcům o očkování jsme nyní schopni PIN2 pro rezervaci termínu zaslat v horizontu několika málo dnů od jejich registrace v centrálním rezervačním systému. Očkujeme vakcínami od společností Pfizer/BionTech a Moderna, což jsou obě stejný druh tzv. mRNA vakcíny s podobnou účinností a bezpečností," říká referentka strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová.

Zájemce o očkování nemocnice žádá, aby rezervaci termínu provedli co nejdříve po obdržení PIN2. Očkovací centrum ho rozesílá ve chvíli, kdy je jisté, že v nejbližších dnech a někdy i hodinách pro zájemce bude mít vakcínu. Odkaz na registrační systém na očkování najdete také na Nemocnice Strakonice, a.s. - COVID-19 Očkování (nemst.cz). "Cesta zpět do světa, který si pamatujeme z doby před covidem, vede přes strakonické očkovací centru. Zveme vás na ni," dodává Kateřina Koželuhová.