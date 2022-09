Jak prozradil Jiří Střítecký mladší, s „Úžasnými místy“ – navázali spolupráci už na počátku. „Se zakladatelem Amazing Places Petrem Kotíkem spolupracujeme od začátku, první dvě chatičky Verunku a Madlenku postavil táta architekt Jiří Střítecký, dělal to od srdce a zakomponoval je do místní krajiny,“ přiblížil s tím, že to bylo v roce 2009. Jména dostaly po jeho dvou sestrách.

Rodinný projekt

K pronájmu pak objekty začali nabízet na přelomu let 2012 a 2013. Známý architekt Jiří Střítecký z Ateliéru 8000 v Českých Budějovicích bohužel v té době zemřel, a tak se dřevostaveb ujali. „Po tatínkovi smrti, jsme se s manželkou přestěhovali z Prahy a začali se o celý komplex starat. Pokračujeme tak v jeho odkazu, třeba týpí Jiřík jsme pojmenovali po našem synovi, a další boudičky po dcerách,“ vysvětlil Jiří Střítecký s tím, že jde o takový velký rodinný projekt. Do party tam přibyla Amálka, Sofinka a Alička.

Každý ze šesti objektů je podle něj jiný, ubytuje dvě až čtyři osoby a najde si své obyvatele sám. „Glamping tenkrát v Čechách ještě skoro nikdo neznal, až nyní s covidem zažíval velký boom. Jako první jsme tu měli stromový dům nad vodou, plovoucí boudičku, či týpí,“ upřesnil Střítecký.

Další rozšíření už neplánují. „Není striktní business, jde spíše o krajinotvorbu a dlouhodobou udržitelnost,“ zmínil s tím, že vše je propojeno se zadržováním vody v krajině. Dřevostavby se nachází v biokoridoru a každá má své prostředí.

Táhne voda

Některé stojí na dubových pilotách na vodě, jedna je ve čtyřmetrové výšce na stromě nad tůní, a jedna funguje podobně jako hausbót. Nechybí doplňkové vybavení a služby. „Každá je opravdu jiná, do některé mohou děti, skoro do všech psi, některé mají solné sauny, jiné vodní lázně, mola a grily. Nachází se na rybnících, kde je povolen rybolov, takže hodně našich hostů jsou právě rybáři,“ uvedl s tím, že chystat se dají kapři, amuři, siveni i pstruzi. „Největší zájem je asi o ty na vodě,“ míní.

Klientela je podle Stříteckého již zavedená, rok dopředu už moc místa v rezervačním kalendáři nemají. „Se začátkem provozu jsme byli úplně naplnění i rok dopředu, nyní se nám rezervace plní také, ale není to tak žhavé,“ zhodnotil provozovatel komplexu.

Průměrná doba pobytu u nich jsou dva dny. „Je to spíše jako hotelové ubytování, lidé si to chtějí vyzkoušet, jezdí sem hodně na prodloužené víkendy. Týdenní turnusy u nás úplně nefungují,“ popsal. V servisu nabízí i snídaně s donáškou, v Dobčicích si otevřeli i malou hospůdku a zvířecí park.

Osobnosti i obyčejní lidé

Rekreační stavby a jejich okolí si oblíbily nejen obyčejní lidé, ale také známé osobnosti. Podle majitelů za klidem, odpočinkem a pohodou na Dobčické rybníčky jezdí sportovci, herci, zpěváci, komici. „Jezdí sem směsice lidí, přes rybáře, pracovně vytížené lidi, až po cizince. Hodně k nám jezdí pejskaři a na podzim a v zimě saunisté. Největší zastoupení mají lidé z velkých měst jako je Praha, ale byli tady i lidé z blízkého okolí, třeba Netolic,“ naznačil s tím, že se to nedá úplně specifikovat. Cílová skupina má největší zastoupení podle něj ve věku od 25 do 50 let.

Peripetie s hosty

S dočasnými návštěvníky zažívají i řadu veselých příhod. Často se prý stává, že nezvládají zatopit v kamnech. „Volají, že jim v chatce nehoří kamna. Hlásí, že čoudí, a oni místo v nich rozdělávají v troubě, kde není napojený komín,“ popsal neznalost.

Stalo se také, že plovoucí chata hostům uplavala. „Běžně se s ní dá manipulovat, otáčet za výhledem, jezdit po rybníku, ale je třeba ji pořádně ukotvit,“ vysvětlil Střítecký. Tito nájemníci šli večer na večeři a špatně ji uvázali. „Začal foukat silnější vítr a když se pak v noci vraceli, našli chatku uprostřed rybníčku,“ dodal veselou historku, která dobře dopadla. „Museli tam doplavat, ale zvládli to a odjížděli navíc se zajímavým zážitkem.“

Podobných veselých příběhů mají Střítečtí zásobu, většina se týká divokých zvířat, jako srnek, či hmyzu a členovců. „Taky se nám stalo, že se lidé chtějí vracet k přírodě a pak jsou hrozně zděšení z pavouků, 99 návštěvníků s tím nemá problém a pak přijde jeden, kterého to rozhodí. Komáry tu naštěstí nemáme, protože veškeré larvy sní ryby,“ uvedl.

Lokalita je v současnosti bohatá i na růst hub. „Teď je nebezpečné chodit do lesa, protože o hříbky tu všichni doslova zakopávají,“ smál se Jiří Střítecký. Místo patří pod Chráněnou krajinou oblast Blanský les a do lesa je to pěšky kousek.