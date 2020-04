Ke změně odpočinkových prvků došlo v polovině letošního února. Město na kamenné bloky nechalo umístit lavičky s opěradlem. „Zkušenost ukázala pozitivní přínos nových opěrných prvků. Dopravní komise po vyhodnocení více než měsíčního zkušebního provozu doporučila radě města osadit opěráky také na zbývající kamenné prvky,“ uvedla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Rada města rozhodla o úpravě zbývajících 18 ks laviček. Kdy k nim dojde, bude záviset na finanční možnosti města. „Nechceme financovat postradatelné projekty na úkor aktuální situace. Již nyní je jasné, že hospodaření města přejde do úspornějšího režimu. Dnes nedokážeme říci, jaké dopady bude šíření nemoci COVID-19 mít a jak moc se změní výsledné příjmy“, zdůraznil místostarosta Rudolf Oberfalcer . Nevylučujeme ani to, že by mohlo město tuto akci zcela odložit.

Cena jednoho opěrného kusu lavičky vyjde zhruba na 18 000 Kč, aktuálně zbývá dovybavit opěráky ještě 18 ks bloků. S ohledem na současnou situaci bude město zvažovat další postup. Každopádně zadání objednávky a její realizace zabere dodavatelské firmě MMcite zhruba dva měsíce.