Nový Dražejov – Cestu do Strakonic, kam jezdí za prací i na nákupy, zkomplikovala mnoha lidem rekonstrukce silnice v Novém Dražejově.

Opravy silnice - ilustrační foto. | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Například lidé, kteří bydlí na Střele, to mají běžně do Strakonic pět kilometrů. Kvůli celkové uzavírce musejí jezdit na Pracejovice a najedou přibližně deset kilometrů. „Samozřejmě, že se nám to nelíbí. Ze začátku jsme měli povolení, že můžeme stavbou projíždět, ale teď, když už práce pokročily, se místem projíždět nedá,“ říká za osadní výbor Milan Levý.