Strakonice – K předškolnímu vzdělávání do mateřinek můžete děti přihlašovat ještě v úterý 8. dubna.

K zápisu do mateřské školy přišla i Lucie Jůzková se svým synem Honzíkem. Školku vybírali podle referencí. Chtějí do školky U Parku. | Foto: Deník/Darina Vernerová

K zápisu k předškolnímu vzdělávaní včera zamířily desítky maminek s dětmi. Mezi nimi byla i Lucie Jůzková ze Strakonic se synem Honzíkem. Vydala se do Mateřské školy Lidická ve Strakonicích. „Chceme do školky U Parku (odloučené pracoviště MŠ Lidická – pozn. aut.). Školku jsme si vybrali podle referencí na paní učitelky. Kromě toho hrálo roli to, že s dětmi často chodí ven," zdůvodnila svůj výběr Lucie Jůzková.

K ní se přidala i Žaneta Pivrncová. Svého syna Denise Hurského zapíše do té samé školky. „Měla jsem pro to stejné důvody jako Lucka. Navíc jsme kamarádky, tak jsme chtěly, aby kluci chodili do stejné školky. Bude to praktické i v tom, že si budeme moct děti vyzvednout navzájem," doplnila.

Oba kluci se do školky těší. „Nejvíc na hračky," hlásí za oba malý Honzík.

Přijetí do školky

Kritéria pro přijetí do školky MŠ Lidická nejsou podle její ředitelky Miloslavy Vozábalové stejné jako do první třídy. „Hraje roli jen věk dítěte a bydliště," uvedla. Do školky se přijímají děti od tří let věku.

Stejně je na tom i MŠ Školní. Tam její ředitelka Zdeňka Havlíková přijme 41 dětí. U zápisu je nijak nezkouší. „Děti v tomto věku jsou na takové věci opravdu malé. Navíc se stydí, takže kolikrát ani nepromluví. Za tu chvilku nic nepoznáte," vysvětlila.

Děti u zápisu chce vidět. „Kvůli zdravotnímu stavu. Na evidenčním listu je sice potvrzení od lékaře, ale přesto na účasti dítěte u zápisu trvám. Kdyby bylo nějak zdravotně postižené a vyžadovalo zvláštní péči, nemáme tu na to podmínky," uvedla.

Rodiče, kteří mohou přijít k zápisu ještě dnes, s sebou musí mít žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, evidenční list, v němž je potřeba mít potvrzení od lékaře, občanský průkaz pro ověření bydliště a rodný list dítěte.

Místo pro 280 dětí

Strakonické školky mohou podle odhadů přijmout k předškolnímu vzdělávání 280 dětí.

Údaj ale není definitivní, konečný počet volných míst ovlivní ještě zejména skutečný počet odkladů pro nástup do prvních tříd. Termín pro podání písemné žádosti o odklad povinné školní docházky je dle školského zákona do 31. května. Údaje také nezahrnují případnou migraci obyvatelstva.

Zda bylo dítě zapsáno k předškolnímu vzdělávání, bude známo 29. dubna.

Před nástupem do školky by dítě mělo…- Znát své jméno a příjmení

- Umět říct, co chce a co potřebuje

- Umět spolupracovat při svlékání a oblékání

- Umět se zouvat a nazouvat obuv

- Vysmrkat se a používat kapesník

- Držet lžíci a umět se najíst

- Při jídle sedět u stolu

- Umět pít ze skleničky a hrnečku

- Umět používat toaletu, pleny nejsou přípustné

- Umět si umýt ruce mýdlem a používat ručník

- Umět si vyčistit zuby

- Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku