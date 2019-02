„Tato oblast byla v posledních letech dost zanedbávaná a chceme, aby tomu bylo jinak. Letos jdou první peníze na rekonstrukci sociálních zařízení jak v mateřské tak v základní škole,“ uvedl starosta Volyně Martin Červený.

Sociální zařízení na základní škole pochází z osmdesátých let a úprava je podle ředitele školy Martina Punčocháře na místě. „Máme tu ještě plechové kabinky, které už jsou orezlé a modernizace je více než nutná. Škola by potřebovala úprav mnoho, od elektřiny, přes podlahy až po zateplení, ale to je práce na delší dobu,“ přiznává ředitel. S městem se vedení školy dohodlo na tom, že začnou práce rekonstrukcí sociálního zařízení, která by měla proběhnout v době letních prázdnin, aby nenarušovala chod školy.

Velké peníze šly do školství ve Volyni už v roce 2018. Za 8 milionů korun město rekonstruovalo budovu Mateřské školy v Bezručových sadech. Tato budova už dříve sloužila dětem, za dob První republiky jako chudobinec, později jako jesle. Od 90. let město objekt pronajímalo a fungoval tam například i Country klub.

„Dnes v Bezručových sadech máme třídu mateřské školy pro nejmenší děti do tří let. Je to odloučené pracoviště Mateřské školy Volyně,“ vysvětlil starosta Martin Červený.



Klára Alešová