Pokud lidé přes víkend pro cestu do práce mimo okres neseženou potvrzení, měla by podle hejtmana Martina Kuby stačit karta zaměstnance s občanským průkazem.

Vzhledem k novým opatřením, která začnou platit o půlnoci z neděle na pondělí bude pro cesty do zaměstnání mimo okres potřeba potvrzení zaměstnavatele. To ale do pondělního rána, než přijdou do práce zaměstnanci těžko dostanou. Podle hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby postačí zaměstnanecké karty. „S ohledem na to, že nařízení bylo vydáno v pátek v noci, potvrzení přes víkend nemohou zaměstnavatelé vydat ani předat. Karty v kombinaci s občanským průkazem jsou proto nejjednodušší řešení,“ uvedl hejtman Kuba.