Zdroj: Archiv J. MazáčkovéDvaačtyřicetiletá Jana Mazáčková z Prachatic pracuje pro Ústav archeologie a muzeologie při Masarykově univerzitě v Brně. S postupujícím věkem a aktivním životem v oboru archeologie nasbírala pestrou škálu zkušeností nejen ve vědeckém prostředí. „Zkušenosti mám i z diskusí se studenty, ale i s veřejností, státní správou a samosprávou,“ uvedla.

Archeologie je podle ní zvláštní vědní obor silně mezioborově spolupracující. „Od kopání vede do knihoven a přednáškových sálů, zkoumá společnost z odpadu, destrukcí a pohřbů, čte krajinu, a tak rekonstruuje nepsané dějiny lidí i ekonomiky. Toto Vám dodá odvahu se aktivně zapojit a umět lidem vysvětlit, proč jsou některé změny nutné a co je potřeba zachovat. Najít odpovědnost v sobě i ve společnosti ke státu i k naší krajině a dojít k tomu kvalitním a veřejným vzděláváním,“ vysvětlila, proč se dala na politickou dráhu. Kandiduje bez politické příslušnosti za Českou stranu sociálně demokratickou (ČSSD).

Kvůli covidu se rozhodl

Zdroj: Archiv B. PidrmanDvaapadesátiletiletý majitel pojízdné prodejny Bohumil Pidrman z Dešné je členem Volného bloku. „Jako OSVČ rozvážím potraviny do malých obcí starším lidem, kteří se nemají, jak dostat do města, a nebo jim to již jejich zdravotní stav nedovoluje,“ sdělil. Otec čtyř dětí a pátého v pěstounské péči, děda čtyř vnoučat, mám obavy o jejich budoucnost.

Otci čtyř dětí a pátého v pěstounské péči, dědovi čtyř vnoučat Bohumilovi Pidrmanovi se nelíbí, kam to tato vláda směřuje. „O politiku jsem se vždy zajímal, nikdy jsem neměl ambice do toho, ale doba covidová mě k tomu donutila, protože jsem zjistil, že spoustu lidí nemá informace nebo neví, jak si je najít, a tak se spoléhá na to co přinesou média, která bohužel přináší informace pouze z jednoho úhlu pohledu,“ míní s tím, že schází fakta od odborníků.

„Díky své profesi mám osobní kontakt s lidmi různých generací, znám jejich příběhy a vím co je trápí, co chtějí a co nikoliv,“ říká, proč by ho měli lidé volit.

Zdroj: Deník

Čas na změnu

Zdroj: Archiv J. KomanZa Svobodu a přímou demokracii (SDP) kandiduje hudebník Jindřich Koman z Radomyšle. „Vystudoval jsem konzervatoř a Akademii múzických umění ve hře na fagot. Ta se stala mým povoláním i posláním. Spolupracuji s řadou orchestrů, vystupuji i sólově,“ uvedl se sedmapadesátiletý umělec.

Natočil dvě sólová CD a procestoval svět. „Politika mě zajímá dlouhodobě, a protože koncertování je spojeno s cestováním, mám díky svým výjezdům po Evropě, Asii a Americe i srovnání, kde se jak žije,“ vysvětlil. Sleduje volební programy i vývoj české politiky. „Média podle mě nejsou svobodná, jak se lidé mylně domnívají, každý vlastník vybírá témata, o kterých chce informovat,“ prozradil svůj názor.

Podle něj je třeba změna a omezení bezbřehé svobody slova. „Svoboda slova musí mít přívlastky slušného a pravdivé, protože stejně jako hudba může být agresivní, vulgární, falešná, arogantní, dokonce neslušná. Slovo má spoustu odstínů. Je třeba dát mu pravidla, mantinely a zjemnit jej,“ míní Jindřich Koman.

Kolem nás podle něj řádí ideologie záchrany planety. „Chrání se oceány, živočišné druhy, rostliny i hmyz, ale nedbá se o člověka,“ sdělil s tím, že je třeba zachovat rozdílnost jazyků a specifičnost a jedinečnost kultur. "Takže odmítám multikulturalismus," upozornil.

Spoléhá se na svůj zdravý rozum. „Myslím si, že Evropa ztratila sebekritičnost. Jsou země, kde je podvod i drobná krádež nepřijatelný prohřešek, a naopak jsou země, kde je legální lichva, původní smysl bank zapomenut a vítězí tzv. úvěrová, výdělečná, politika na úkor klientů. V řadě věcí má Evropa na svět nepřijatelně dvojí metr,“ konstatoval hudebník z Radomyšle. Dívá se za kulisy a snaží čerpat informace i jinde než v masových médiích. „Existuje spousta témat, která by občan, posluchač, divák měl znát z odborných úst, třeba protikladných. Pokud by existovala skutečná pluralita názorů, zazněly by v médiích například i názory těch vědců, kteří mají odlišný postoj kupříkladu na vznik i léčbu covidu," podotkl Jindřich Koman.

Podporuje sportovní vozíčkáře

Zdroj: archiv Zbyněk SýkoraZa Občanskou demokratickou stranu bude bojovat Zbyněk Sýkora, který se věnuje výrobě vozíčků. Sedmatřicetiletý podnikatel je sám 20 let upoután na invalidní vozík. „Boural jsem na motorce v Přídolí na Českokrumlovsku odkud pocházím,“ zmínil. Žije přes 10 let v Českých Budějovicích, kde má manželku a syna, který nyní nastoupil do první třídy. „Všechny moje aktivity se točí kolem sportu, máme sportovní klub vozíčkářů, kde se hraje florbal basketbal a další,“ shrnul.

Stará se tak o komunitu s tělesným handicapem. „Válčili jsme s nedostatkem hráčů, tak jsme udělali soustřední, které zafungovalo, pak nám scházeli sportovní vozíčky, tak jsem je začali vyrábět,“ popsal vývoj.

A kolem toho se točí i jeho politická aktivita. „Děláme komerční i nekomerční projekty, máme spolek Aktivně s vozíkem, toto sociálně-zdravotnické téma se tím prolíná,“ dodal Sýkora s tím, že je třeba podpora vozíčkářů, rozvoj bezbariérovosti i sportovních aktivit.