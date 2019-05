Do parku v Blatné už jen se vstupenkou

Blatná – Turnikety budou v nejbližších dnech pouštět návštěvníky do zámeckého parku v Blatné. A to za poplatek 25 korun. Děti do šesti let mohou do parku i nadále zdarma.

Peníze půjdou na údržbu parku. „Chceme aby byl příjemným místem pro lidi. Plánujeme tam vybudovat například místa pro piknik, atrakce pro děti a chtěli bychom také vysypat cestičky,“ uvedla za pracovníky zámku Veronika Janečková. Údržba parku není levnou záležitostí a je při ní potřeba práce odborníků. Jak uvedla pro představu Veronika Janečková, například ořezání takzvaného svatebního stromu, pod kterým se oddává, vyšlo na přibližně deset tisíc korun. Se svým synem se do zámeckého parku jezdí dívat na daňky i Hana Lávičková. „To, že zaplatím vstupné mi nevadí. Ještě když má být v parku více zábavy pro děti. Není to zas tak velká částka,“ dodává mladá maminka. Do zámeckého parku v Blatné si mohou zájemci koupit i permanentku. Vstup s ní je možný také od Sokolovny. Cena je 400 Kč, pro občany Blatné 250 korun na rok. Zámecký park má rozlohou 42 ha. Lidé si tudy zkracovali cestu přes město už za časů Ferdinanda Hildtprandta. Klára Alešová

