Do oprav v Mlýnské se nikomu nechce

Jindřichův Hradec - Vydrolená skála pod mostem v Mlýnské ulici radnici trápí. Letos se nakonec opravovat nebude.

„Zatím jsme nijak nepostoupili.“ Tak komentoval místostarosta města Bohumil Komínek dotaz na plánované opravy zříceného kamení v Mlýnské ulici naproti zámecké zahradě, kde už je v důsledku nečekané havárie několik měsíců omezený provoz pro řidiče i pro chodce. „V současné době je to tak, že se musí teprve udělat projekt. Známe statické údaje a vyjádřili se nám k tomu geodeti, ale nemáme nikoho, kdo by projekt připravil. Není to jednoduchá záležitost, a zřejmě proto se do toho nikdo moc nehrne,“ vysvětlil místostarosta.



V roce 2018 se tedy zřejmě bude připravovat teprve projekt na opravy v Mlýnské, a to nejen na opravy havárie, ale na celkovou rekonstrukci ulice.