Do muzea odtáčejí kabely po kilometrech

V prostorách strakonického hradu, kde sídlí Muzeum středního Pootaví Strakonice, se po celý rok 2019 pracovalo. Do roku 2021 je totiž naplánovaná rekonstrukce muzejních prostor. Jak rozsáhlá, to je vidět i z čísel, která si do svého deníku zapsal stavbyvedoucí.

V Muzeu středního Pootaví Strakonice pracovali dělníci celý rok 2019 a letos tomu nebude jinak. | Foto: Archiv Muzea středního Pootaví Strakonice