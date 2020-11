„Přešli jsme z extrému do extrému. Před dvěma lety jsme tu měli projekt Unes-co Kateřiny Šedé na téma nekončících návalů turistů, které dusí město, teď nastal totální propad a nejistota, co bude dál,“ shrnula Hana Jirmusová Lazarowitz, která pandemii pociťuje nejen jako obyvatelka samého srdce Krumlova, ale i jako ředitelka galerie Egon Schiele Art Centrum. „Letos v létě jsme si přivoněli ke krásné návštěvnosti turistů, které Krumlov opravdu zajímá, 85 % návštěvníků bylo z Česka. I na ulici bylo mnohem příjemněji, dokonce jsem se s turisty i zdravili, to dřív neexistovalo.“ Už v září ale návštěvnost poklesla a v říjnu vláda galerie zavřela úplně.

Osiřelé zůstaly i nové krumlovské bus stopy. Krumlov je otevřel loni v červnu. Reguloval časy příjezdů a zároveň vybíral peníze. Zmírnily se největší návaly v centru kolem poledne a do pokladny města přibylo na 15 milionů korun. O ty město letos přišlo, nepočítá s nimi ani pro rok 2021.

Počítadla mluví jasně, od května do října napočítala o milion lidí míň

Loni prošlo centrem Českého Krumlova přes dva miliony lidí. Odhad vychází z údajů z kamer s počítacím softwarem, které město v pěší zóně nainstalovalo v květnu 2019. Počet "průchodů" letos v květnu poklesl o 56 %, v červnu o 54 %, v červenci, srpnu a září zhruba o třetinu a v říjnu dokonce o více než 75 procent. A i když Jihočeský kraj jako celek zaznamenal podle dat Českého statistického úřadu od července do konce září pokles v návštěvnosti pouhá tři procenta, pro Krumlov to neplatí. Chybí mu hlavně Asiaté, kteří tvořili zhruba polovinu jeho zahraniční klientely. Letos nejezdili vůbec a je možné, že jezdit nebudou ani v několika dalších sezónách.

„Ekonomika cestovního ruchu Českého Krumlova je nastavená na celoroční provoz, nejen na letní sezónu, ať jde o nájmy nebo strukturu zaměstnanosti atd. A i když v červenci a srpnu tu lidi byli, nezachrání nás to,“ říká Martin Lobík, předseda tamního Sdružení cestovního ruchu. „Kdybych byl kempař v Suchdole na Lužnicí, lepší sezónu než tu letošní bych asi neměl. Tady se ale minimálně posledních deset let jede celý rok. Jde o celý systém nastavení hotelů, restaurací a obchodů a je to jeden velký průšvih. Pokud by se měl Krumlov vrátit do 90. let, kdy se všechno dělo mezi Slavnostmi pětilisté růže a Svatováclavskými slavnostmi a od října do března, s výjimkou Vánoc, bylo ve městě mrtvo, byla by to obrovská, celosystémová změna.“

Krumlovské hotely a penziony jsou teď dál zavřené, na služební cesty do města nikdo nejezdí. „Všichni jsou v takové prazvláštní hibernaci a čekají, co se bude dít, a doufají, že do příštího roku přežijí,“ hodnotí Martin Lobík. Sám provozuje obchůdek s českým perníkem a o víkendech otevírá i teď, utrží ale třeba jen dva tisíce za víkend, a tak před Vánoci spustil alespoň internetový obchod.

K vypovídání nájmů podle něj ve městě zatím nedochází, počítá ale, že na něj dojde už na jaře. „První přijdou na řadu nejspíš obchody. Město sice odpustilo na třetí čtvrtletí 30 % nájmu a polovinu dotuje stát, ale ve chvíli, kdy máte nulové tržby, vás to nemusí zachránit.“

Hodně trpí a trpět budou dál i velké hotely zaměřené na autobusové skupiny turistů, menší hotely a penziony něco vydělaly od května do září a zuby nehty se drží. Zavřená je i drtivá většina restaurací. „Ti, co měli odvahu, mají otevřené okýnko, ti ale nemohou čerpat všechny dotace od státu,“ doplnil Marek Šimon, provozovatel Krumlovského mlýna. „Ceny ale mají nižší než za běžného provozu. Může to vypadat, že kšeft mají, ale sotva tím pokryjí nájem a další režii. Jsou to spíše srdcaři, než aby opravdu vydělávali.“ A ani výhled na příští rok nevěstí nic dobrého. „Zase pojedeme na Češích a dá-li pánbůh, tak přijedou Rakušáci, Němci nebo Maďaři,“ říká. „Ta nevidina toho, že se to otevře, a ta obrovská nejistota, to bude jedním slovem peklo. Vůbec si to nedokážu představit. Jedinou nadějí je asi vakcína."