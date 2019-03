TIP DENÍKU: Do knihovny za Irenou Douskovou

Strakonice – V rámci akce Spisovatelé do knihoven přijede do Strakonic také prozaička a básnířka Irena Dousková. Vystudovaná právnička začínala jako básnířka na počátku 90. let.

Největší oblibě se u čtenářů těší její druhá próza, román Hrdý Budžes, a to také zásluhou divadelního představení s herečkou Bárou Hrzánovou v hlavní roli. Autorské čtení s debatou se koná v úterý 19. března od 17 hodin ve společenském sále Šmidingerovy knihovny. Vstupné je 40 korun, pro čtenáře knihovny 20 korun. Lukáš Strnad

Autor: Redakce