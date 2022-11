Podle etnografky Muzea středního Pootaví Ireny Novotné, chtěli organizátoři návštěvníkům představit tradiční i netradiční symboly Vánoc. „Mimo klasické dřevěné a papírové, na výstavě najdou čokoládové, z vizovického těsta a třeba i mýdla,“ zmínila.

OBRAZEM: Na tradiční vánoční výstavu můžeme opět do kapitulní síně

Na své si při návštěvě přijdou dospělí i jejich potomci. "Děti si zde mohou otisknout razítko betléma a poslat i dopis Ježíškovi prostřednictvím vánoční pošty,“ dodala Novotná.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

Otevírací doba: Od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, ve svátky 24., 25. a 26. prosince od 13 do 16 hodin. Vstupné: 20/10 Kč.

Zároveň ambity, které jsou součástí prostoru, ozdobily vánoční stromečky od různých dětských skupin. „Jedná se o díla o školek a škol z celého Strakonicka," vysvětlila etnografka.

V rámci výstavy je připraven i bohatý doprovodný program, například výroba slaměných ozdob, nebo pečení obřadního kynutého těsta. Expozici si lze prohlédnout až do pondělí 26. prosince.