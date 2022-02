"Už jsme se s tím smířili," říká provozovatel Richard Kubeš a doplňuje, že mu přijde jako pitomost, aby teď do restaurace přišel, kdo by chtěl, protože to představuje riziko. "Lidé, kteří sem stále chodí, očekávají, že se tady nenakazí," zdůrazňuje Richard Kubeš a dodává, že hosté počítají s tím, že dovnitř personál nepustí nikoho, kdo by kolem sebe kašlal a prskal a byl případně pozitivní na koronavir. Navíc Richard Kubeš upozorňuje, že hosté se chovají už teď k personálu často nevybíravě a vulgárně, což by se po případném zrušení nařízení mohlo ještě zhoršit.

Miroslav Kromka, který provozuje hospodu Na Pěkné vyhlídce v Táboře, uvedl: "Rozhodnutí soudu samozřejmě vítám. Je to dobře, konečně snad zase začnou chodit všichni do hospody. Doufám ve větší množství hostů, ale uvidíme, jak to bude. Za ty dva roky už nás tak vyučili… nejlepší bylo, jak řekli, že určitě nebudou zavírat, a druhý den jsem se ráno vzbudil a bylo všechno zavřené. A my přitom měli navařeno pro 150 lidí."

Dobrá zpráva, zní také z Krumlovska

„Pro nás je to dobrá zpráva,“ reagoval na rozhodnutí soudu majitel českokrumlovské restaurace Plevno Marek Špát v sousedství sídliště Mír. „Neočkovaní lidé přestanou mít strach do restaurací chodit. Pořád se stává, že nám lidi volají, jestli se mohou přijít najíst, když oni, jako rodiče, jsou naočkovaní, a dítě ne. To je pro rodiny hrozný problém a rozděluje je to. Některé restaurace jsou k tomu benevolentní, jiné ne. Toto rozhodnutí by tedy pro nás bylo plus, konec konců nejsme žádný orgán, který má oprávnění ty lidi kontrolovat. Hosté jsou z omezení nešťastní. Jsou rodiny, které by rády jely na lyže, rodiče očkovaní jsou, děti ne, tak nejedou nikam. I my jsme naše děti očkovat nenechali. Já tedy s rozhodnutím soudu souhlasím. Myslím, že dneska už je populace omikronem hodně promořená. Nám by zrušení opatření snad konečně pomohlo zvednout návštěvnost, která je poloviční. Pro restaurace dole ve městě je to likvidační, spousta z nich má do března zavřeno.“

„To by byla dobrá zpráva pro byznys,“ přitakal Marek Šimon z restaurace Krumlovský mlýn v historickém centru města. „Zaznamenáváme, že zájem návštěvníků by byl, ale respektují nařízení a bojí se někam jezdit, aby jako neočkovaní nedělali problémy jak tomu zařízení, tak sami sobě. Zájem o restaurace i ubytování by byl, ale opatření ho negativně ovlivňují. Když se zruší, můžeme doufat ve zlepšení situace. I když pro Krumlov je teď ohledně sezóny hluchý měsíc. Ale v březnu a o Velikonocích už by to mohlo začít fungovat.“ Krumlovský mlýn je jedna z mála restaurací a penzionů, které jsou otevřeny i nyní. „Trochu mě mrzí, že všichni pláčou nad tím, že do Krumlova nemíří Asiati,“ pokračoval Marek Šimon. „Já si myslím, že to o Asiatech není. Sice jsme v posledních letech na tuto klientelu byli zvyklí, ale myslím, že kdyby nebylo těch striktních opatření, tak by český trh i přilehlý trh v Rakousku a Německu nějakým způsobem fungovaly. Dle reakcí spousta lidí není očkovaných a ptají se ubytovacích zařízení, jestli je tam pustí. Takže my rozhodnutí soudu jako ubytovatelé i restauratéři vítáme.“