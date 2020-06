Na jezu ve Veselí nad Lužnicí v úterý kolem 18. hodiny spadla dívka do vody.

Policejní mluvčí Milan Bajcura informaci Deníku potvrdil s tím, že se jednalo o nešťastnou událost. "Nezletilá dívka měla uklouznout na břehu a spadnout do vody. Přítomní rybáři ji vytáhli a do péče si ji převzali zdravotníci záchranky, kteří ji převezli do nemocnice na pozorování," upřesnil Milan Bajcura.