Ústavní soud odmítl stížnost rodiny proti postupu justice, protože existovaly důvodné obavy o zdraví dítěte. Rodina se svou právničkou však s rozhodnutím nesouhlasí a hodlá podat stížnost další.

Podle advokátky Zuzany Candigliota Ústavní soud postupoval nestandardně, když rozhodl před uplynutím lhůty pro podání stížnosti. „Pokud tady někdo ohrožuje zdraví dětí, tak je to především vadné rozhodnutí soudů,“ míní. Podle ní rodina, která čelila pokusům policie o odebrání dívky utrpěla citovou újmu. „Ústavní soud tak dal v podstatě nemocnicím bianko šek k věznění dětí, jejichž rodiče mají na očkování či léčbu jiný názor. To může vést i k tomu, že se rodiče budou vyhýbat ošetření dětí v nemocnicích nebo lhát lékařům, že byly řádně očkovány. V důsledku nakonec i k nesprávným léčebným postupům,“ dodala Zuzana Candigliota.

Již v prosinci podali proti českokrumlovskému soudu námitku podjatosti proti soudkyni. „Její vyjádření vůči matce dívky v nás totiž vyvolávalo pochybnosti o její nestrannosti, podobně jsme podali odvolání proti orgánu sociálně právní ochrany dětí jako opatrovníkovi, protože tento orgán vůbec nekontaktoval dívku a její rodinu a nelze od něj očekávat aktivní ochranu práv a zájmu dítěte,“ zmínila.

Soud v Českém Krumlově však dle rozsudku Ústavního soudu postupoval v mezích zákona. Umístění desetileté dívky do péče dětského oddělení nemocnice vydané v listopadu bylo dle jeho přezkoumání správné.

OČKOVÁNÍ NEVYŽADOVALI

Podle předsedy senátu Tomáše Lichovníka, který je podepsán pod zamítavým usnesením, rozvoj tetanu hrozí až do 30 dnů po kontaminaci tkáně bakterií. Požadavek odborného lékařského dohledu po úrazu nepovažuje senát Ústavního soudu za nepřiměřený. „Namítaným porušením práva matky na svobodu myšlení a svědomí, se Ústavní soud blíže nezabýval, jednak rozhodnutím soudu nebylo nařízeno očkování dítěte, pouze jeho svěření do péče nemocnice, nelze předjímat, zda by dítě bylo nutně vakcinováno, zaléčeno jinak, či pouze pozorováno,“ uvedl.

Z pohledu Ústavního soudu obecné soudy postupovaly přiměřeně, nezjišťovaly názor nezletilé na otázku očkování protitetanovou vakcínou či nutnosti její hospitalizace, neboť nelze předpokládat, že by s ohledem na odbornost otázky, a navíc i předpokládaný stres spojený s úrazem, návštěvou nemocnice a následnými pokusy o výkon předběžného opatření, byla schopna vytvořit si vlastní názor. „Nová a nečekaná zkušenost s neúspěšně opakovanými pokusy o výkon soudního rozhodnutí, kterým má být dítě odňato z péče rodičů, je nepříjemná a musela být pro rodinu stresující, to však samo o sobě nepřiměřený zásah do základních práv nepředstavuje, neboť se tak stalo na základě soudního rozhodnutí vydaného v mezích ústavnosti,“ osvětlil v usnesení.

ODBORNÝ POSUDEK NESTIHLI PŘEDLOŽIT

Rodina není s tímto verdiktem spokojena a rozhodla se prostřednictvím Ligy lidských práv podat novou ústavní stížnost v téže věci. Případně je rozhodnuta se posléze obrátit i k Evropskému soudu pro lidská práva. Nechala si také zpracovat další odborné vyjádření, které chtěla k ústavní stížnosti ve lhůtě pro její podání doplnit. „Ústavní soud nám v tom nestandardně rychlým odmítnutím stížnosti zamezil, což považuji za porušení práva na spravedlivý proces. Vzhledem k tomu, že nám dosud neuplynula lhůta pro podání ústavní stížnosti, podáme ústavní stížnost novou,“ řekla závěrem právnička rodiny Candigliota.

Soudy si dle jejího názoru zpětně neověřily u nezávislého experta ani tvrzení nemocnice, že dítě bylo ohroženo na životě. „Jeden den dítě propustili s výslovným vyjádřením, že zdraví ohroženo není, a na druhý den zalarmovali úřady. Celý zásah státu a pokusy o jeho odebrání byly jen hon na čarodějnice,“ tvrdí advokátka.

Celý příběh ve zkratce:



Desetiletou dívku 25. listopadu 2020 kopl kůň a způsobil ji ranku na hlavě. V českobudějovické nemocnici byla zaléčena antibiotiky a imunoglobuliny, matka odmítla očkování na tetanus a opustila s ní zdravotnické zařízení na revers. Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) v Kaplici podal k Okresnímu soudu v Českém Krumlově návrh na vydání speciálního předběžného opatření, kterému soud vyhověl a umístil jím nezletilou do péče dětského oddělení Nemocnice České Budějovice. OSPOD návrh podal z podnětu nemocnice, která považovala nezletilou za dítě ohrožené na životě a zdraví v důsledku možného onemocnění tetanem. Předběžné opatření nebylo přes několik neúspěšných pokusů realizováno, rodina totiž dívku před úředníky a policií ukryla. Proti usnesení okresního soudu podala odvolání, o němž bylo rozhodnuto usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích. Tento soud opatření potvrdil v upraveném znění, které upřesňovalo, že do péče nemocnice se nezletilá umísťuje za účelem posouzení zdravotního stavu a poskytnutí nezbytné lékařské péče. V mezidobí od podání ústavní stížnosti do rozhodnutí o ní bylo předběžné opatření okresním soudem zrušeno. Matka totiž zdravotní stav dcery začala řešit pravidelnými návštěvami u pediatričky.