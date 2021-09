Výstava je v prostorách radnice k vidění v pracovní dny od 13 do 18 h a o víkendu od 10 do 18 h.

Výtvarná díla – keramika, obrazy, fotografie i textilní výrobky a výtvory ze dřeva – zdobí obřadní síň, přilehlou místnost i horní patro radnice. A je vskutku na co se dívat a co obdivovat.

„Vítám vás na letošním, teď nevím, jestli desátým, nebo jedenáctým ročníku,“ uvedl slavnostní vernisáž starosta Křemže Josef Troup. „Loni jsme se totiž nesešli, jelikož jsme nevěděli, co bude. A vlastně jsme to nevěděli ani letos. Sešli jsme se s Pavlem Rožboudem, který výstavu zajišťuje, a dumali - půjdeme do toho, nepůjdeme… Řekl jsem: Jdeme do toho, a jsem strašně rád, že jsme se tu mohli takhle sejít v tak hojném počtu. Žijeme v době, která je hodně materiálně blahobytná, i když ne každý si to chce připustit a leckdo žehrá na život, přitom se máme skvěle, jak se nikdy náš národ neměl. Ve vesmíru přitom platí pravidlo váhy, a umělci toto kyvadlo, které se vychyluje tím materiálním směrem, trochu vrací zpátky do rovnováhy. Je to sice jenom malá kapička, ale celé moře je složené jenom z kapiček.“

Výstava jako vždy nepotrvá dlouho, prohlédnout si ji můžete do neděle 12. září. „Příprava byla docela hektická,“ dodal starosta. „Protože jsme tu ještě ve středu ráno vítali prvňáčky. Hodinu poté najel Pavel a já nevěřil, že to stihneme. Děkuji všem dvaceti vystavovatelům včetně Pavla Rožbouda a klubu seniorů, který se ujal role kustoda po dobu trvání výstavy.“

„Příprava výstavy není práce, která by unavovala,“ řekl Pavel Rožboud. „Protože mě naplňuje uspokojením, radostí i dobrým pocitem z našeho setkání. S ročním zpožděním děkuji také za obrovský dort, který jsme loni dostali k 10. výročí, který mi starosta přivezl domů. Dal jsem ho do mrazáku a později jsme se o něj podělili se členy spolku v Písku. První výstavu jsme tu měli v roce 2009, a během následujícího období se dvakrát nekonala.“