Jaké investiční akce plánujete v roce 2021?

Zastupitelstvo schválilo loni 17. prosince rozpočet na rok 2021 jako vyrovnaný, když příjmy a výdaje budou 33 432 000 korun. Hlavní akce zahrnuté do rozpočtu jsou zateplení tělocvičny, rekuperační jednotka, modernizace počítačové učebny a nový výtah v základní škole, veřejné osvětlení v lokalitě pro výstavbu 26 nových rodinných domů, oprava komunikací, nové dopravní a sportovní hřiště pro děti, rekonstrukce hrází a manipulačních objektů rybníků Křemenný a Hliník a druhá etapa vybavení muzea.

Děláte starostu 18 let. Jaký byl pro vás ten uplynulý rok?

Rok 2020 byl hodně specifický zejména vzhledem k pandemii. COVID 19 výrazně ovlivnil život v našem městysi zejména v oblasti kultury sportu a společenského života, když byly zrušeny téměř všechny akce. Od jara pracuje úřad v omezeném režimu a kromě běžné činnosti zajišťuje informovanost občanů o opatřeních souvisejících s pandemií. Jarní vlna byla navíc ve znamení zajišťování roušek pro naše občany a místní podnikatele a všichni doufáme, že vakcína vrátí život zase do normálních kolejí. Co pandemie naštěstí neovlivnila, byly plánované investice, které se podařilo úspěšně realizovat. Nový chodník v Domanicích, klubovnu v Rojicích, rekonstrukci kanalizace, novou učebnu v ZŠ nebo první etapu vybavení muzea.

Má pandemie dopady na ekonomiku městyse?

Výpadek daňových příjmů byl v roce 2020 částečně kompenzován nenávratnou finanční kompenzací od státu a rozpočet na rok 2021 jsme sestavili rozvážně s ohledem na předpokládanou pokračující ekonomickou krizi, dopady kompenzací souvisejících s pandemií a daňového balíčku. Hlavně musím říci, že krize nás nepřekvapila, jelikož již byla dlouhodobě avizována. Díky úspěšnosti při získávání dotací v minulých letech jsme navíc ušetřili téměř 40 miliónů takzvaně na „horší casy“. Také sklízíme ovoce strategického plánování a dynamického rozvoje našeho městyse. Vyrostla zde nová průmyslová zóna, byla realizována rozsáhlá bytová výstavba což nadále pokračuje, když letos bude k dispozici 26 nových parcel a rekonstrukcí prochází devět bytů. Díky tomu výrazně narůstá počet obyvatel a dětí ve školách, což jsou hlavní ukazatele pro ekonomiku každé obce.

V roce 2020 jste kandidoval do Senátu. Jak jste zvládal kampaň a současně svoji práci? Co vám kandidatura dala nebo vzala?

Kampaň do Senátu začala zlehka již začátkem roku 2020 a gradovala od července do poloviny října. Je jasné, že zejména druhá polovina roku byla pro mě osobně velmi náročná. Do kampaně jsem, jak je mým zvykem, dal maximum času a energie, ale současně jsem nechtěl šidit práci starosty a další funkce, které zastávám. I když do horní komory jsem se nakonec o pár hlasů nedostal, byla to pro mě velká životní zkušenost. Poznal jsem detailně volební obvod a hlavně spoustu nových lidí. Věřím, že i když jsem nakonec neuspěl, přispěla kampaň minimálně k propagaci našeho městyse a strany, za kterou jsem kandidoval.