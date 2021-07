Manželé doporučují po šedesáti letech společného života hlavně toleranci a těší se ze čtyř vnoučat.

Seznámili se na společenském večeru, který pořádala Vojenská akademie ve Vyškově a pozvala na něj studentky Zdravotní školy z Prostějova. Svatba se konala 15. července1961. Voják z povolání Karel a dětská zdravotní sestra Květoslava společně sdílejí všechny radosti i těžkosti, které život přináší a jsou opravdu sehraná a dobře fungující dvojice. Jak ale upozorňují, bez vzájemné tolerance by to samozřejmě nebylo možné. Mají čtyři velmi šikovná vnoučata.

„Díky mé milované pravnučce jsem se dostala až do Dublinu, kde se narodila a dodnes tam s rodiči žije. V září půjde do první třídy. Škoda, že kvůli pandemické situaci nemohou na naši oslavu přiletět, ale my si to určitě vynahradíme," říká Květoslava Morcheová a ohledně aktuální situace dodává, že s manželem už se nechali naočkovat. "Jsem šťastná, že celá naše rodina drží pohromadě, to jsem si vždycky přála,“ doplňuje ještě k rodinnému životu Květoslava Morcheová.

„Jen málo lidem je dopřáno žít spolu šest desítek let. Myslím, že takové manželství může být poučením pro nás ostatní. Před deseti lety tady na radnici manželé měli zlatou svatbu, teď už diamantovou,“ řekl k obdivuhodnému páru náměstek primátora Petr Holický, který se ujal role oddávajícího.