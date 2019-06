Dětský den ve sportovním areálu

Radomyšl – Kdo chce prožít parádní dětský den ve skvělém prostředí, měl by v sobotu zavítat do Radomyšle, konkrétně do nového sportovního areálu nad základní školou.

Koná se zde tradiční Dětský den, který startuje přesně ve 14 hodin. A co na vás čeká? Především mnoho sportovních i jiných soutěží! Taneční vystoupení dívek ZŠ pod vedením J.Šišpelové, Jezdecká ukázka Avatar T. Třeštíkové, přijedou se podívat atletické osobnosti, bude skákací hrad i hasičské auto. Hudební doprovod zajišťuje J. Benedikt. Občerstvení zajištěno.

