Pro děti, které samy nemají možnost žít u svých rodin, je konflikt na Ukrajině nepochopitelný. „Jsem pyšná na naše děti v dětském domově, které se rozhodly uspořádat sbírku a ze svého kapesného podpořit ukrajinské děti. Diskutovali jsme s nimi o situaci, odpovídali na jejich otázky, které se především týkaly dětí – jak jsou ohroženy, jak mají zajištěny základní potřeby, zda chodí do školy, co by teď nejvíc potřebovaly. Děti z domova mají obrovské sociální cítění s těmi, kteří přišli o domov,“ dodala Anežka Hosnedlová.

Vše bylo zabaleno a dary v v hodnotě několika tisíc korun putovaly v pondělí 7. března do Strakonic uprchlíkům z Ukrajiny, kteří našli domov na ubytovně v bývalé restauraci Palermo. O den později sem vedení domova ještě dopravilo dva pytle oblečení.