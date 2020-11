Děti z malotřídky se do školy nevrátí

Děti ze ZŠ Střelské Hoštice se příští týden 18. listopadu mohou vrátit do lavic. Ale ne do své školy. Ta není ve stavu, aby by v ní mohla probíhat výuka. „Od 1. září jsme v azylu ve škole v přírodě,“ vysvětlila ředitelka ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Dana Šatrová.

Roušky ve školách - ilustrační foto. | Foto: ČTK / ČTK