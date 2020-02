Děti z čestické školky se vydají do masopustního průvodu

O tom, co je to masopust, jaké má tradice a třeba i to, jaké se v tento čas připravují pochoutky, si povídají děti v každé mateřské škole. Ne všude se ale mohou vydat do opravdového masopustního průvodu. V Česticích ano.

Jak se slaví masopust? Děti z čestické školky si to vyzkouší na vlastní kůži. | Foto: Deník / Redakce