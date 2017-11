Děti si zasportovaly s olympioniky

Brno, Strakonice /ROZHOVOR/ – Letošní ročník Odznaku všestrannosti olympijských vítězů – OVOV – vyvrcholil republikovým finále letos v Brně.

Od čtvrtka do soboty (7. až 9. září) se tohoto zápolení zúčastnilo 640 nejlepších žáků ze 196 ZŠ z celé ČR, kteří prošli síty okresních a krajských kol a vybojovali si tak účast v tomto finále. Všichni závodníci prošli dvoudenním kláním, kdy poměřili své síly v 10 disciplínách.



I v letošním finále měla svého zástupce také naše škola. Josefína Holá (6. M) soutěžila v kategorii dívek ročníku 2005 a vedla si výborně. Po loňském desátém místě letos dokázala v republikovém finále vybojovat místo sedmé, což je v konkurenci 43 závodnic tohoto ročníku obrovský úspěch. Další dva nominovaní závodníci – Rudolf Prušák a Zdeněk Špaček – se závodu bohužel ze zdravotních či rodinných důvodů nemohli zúčastnit, takže doufám, že své výkony předvedou v nastávajícím ročníku, kdy budou moci případně i pomoci družstvu naší školy.



Ale k závodům postupně. Celé dva závodní dny byla na stadionu výborná atmosféra, kterou podporovali výborní komentátoři a zkušení sporťáci Štěpán Škorpil a Jan Smetana. Obrovským zážitkem pro všechny zúčastněné bylo slavnostní zahájení, kdy před nastoupenými žáky, učiteli, olympioniky, policisty i vojáky, a za zvuku živé vojenské muziky, byla příslušníky Armády ČR slavnostně přinesena státní vlajka a zazněla státní hymna.



Po celý den atmosféru tvořila nejen výborná hudba, zumba rozcvička před závody i po skončení závodního dne, ale letos nově také účast bubnující skupiny Groove Army, která nejen po celý den svým bubnováním povzbuzovala závodníky, ale měla i připravený program pro děti. I několikasethlavý dětský bubnující orchestr byl velkým zážitkem. A k tomu mnoho dalšího doprovodného programu (autogramiáda bývalých i současných olympioniků a jejich exhibice v disciplínách OVOV, golfový trenažér, lukostřelba, dočasné tetování, ukázky paralympijského sportu, včetně jízdy na handbiku, rozhovory s úspěšnými paralympioniky a mnoho dalších).



Nejdůležitější ale bylo přece jen zápolení v 10 disciplínách. Josefína svůj první závodní den začala hodem medicinbalem (9,98 m) a navázala soutěží ve shybech na šikmé lavičce (53), kde zůstala za očekáváním a ztratila body. Nezbývalo než v dalších disciplínách napnout síly a pokusit se ztrátu dohnat. Stíhací jízda začala již na přeskoku švihadla (253 přeskoků), kde již vyrovnala svůj nejlepší závodní výkon. Čtvrtou disciplínou byl běh na 60 m, kde si Josefína vytvořila osobní rekord časem 9,89 s a podobně si vedla i ve skoku do dálky (393 cm – také osobní rekord v závodě). Se ztrátou ze shybů to tak po prvním dnu stačilo na 20. místo v ročníku a loňské 10. místo se tak zdálo příliš vzdálené.



Do druhého dne šla však Josefína s bojovnou náladou. Tento den začínal trojskokem snožmo (6,34 m), kde dokázala vyrovnat své osobní maximum v této disciplíně. Následovaly kliky, kde se Josefíně podařil husarský kousek a vynikajícím výkonem 112 kliků (druhý nejlepší výsledek mezi dívkami v ročníku a šestý celkově) se rázem vyšvihla celkově na 6. místo ve svém ročníku. A přestože po leh – sedech (83) klesla na 11. místo, vše si vynahradila v hodu míčkem, kde zvítězila ve svém ročníku a vytvořila si osobní rekord (43,50 m). Bodový zisk z této disciplíny ji znovu vrátil do první desítky celkového pořadí v desetiboji (7. místo), které v závěrečné volitelné disciplíně (běh na 1000 m, 3:49 min, 5. místo v ročníku) dokázala udržet.



Konečné 7. místo v celostátní konkurenci považuji za velký úspěch a Josefíně děkuji za výbornou reprezentaci naší školy.



Mgr. Radek Sosna,

pedagog ZŠ Dukelská



V Brně byla skvělá atmosféra

Strakonice – Josefína Holá přivezla v obrovské konkurenci 7. místo.



Jak se ti líbila atmosféra finále v Brně?

Moc. Nejvíce slavnostní nástup, při kterém jsme měli barevná trička a uspořádali jsme se do pěti olympijských kruhů. Učitelé měli všichni stejná trička a postavili se do tvaru letopočtu 2017.



Našla sis tam kamarády, se kterými si píšeš?

Ano, Terku Bláhovou z Nepomuku, se kterou si píšu a také mě přijela navštívit, když byla na plaveckých závodech v Písku.



Která disciplína ti šla nejlépe a která nejhůře?

Nejlépe mi šly kliky, díky kterým jsem se v průběžném pořadí najednou dostala asi z 21. místa na 10. Nejhůře asi shyby, protože jsem je o prázdninách moc necvičila.



Pomohlo ti, že máš sportovní průpravu z vodního póla?

Hodně, hlavně v disciplínách, kde zatěžuji ruce. O prázdninách na soustředění s pólem jsme každý den dělali kliky a běhali.



Čeho bys chtěla ve sportu dosáhnout?

Asi se nechci stát profesionálním sportovcem, ale sportovat a dělat pólo chci co nejdéle. (pš)